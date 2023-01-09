Украинец завоевал две медали на юниорском ЧМ по воднолыжному спорту

КИЕВ. 9 января. УНН. Украинец Дамир Филаретов получил две медали на чемпионате мира по воднолыжному спорту среди юношей до 17 лет (катерная версия), который завершился в Сан-Бернардо в Чили. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Министерство молодежи и спорта в Telegram.