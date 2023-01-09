Украинец завоевал две медали на юниорском ЧМ по воднолыжному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. Украинец Дамир Филаретов получил две медали на чемпионате мира по воднолыжному спорту среди юношей до 17 лет (катерная версия), который завершился в Сан-Бернардо в Чили. Об этом информирует УНН, ссылаясь на Министерство молодежи и спорта в Telegram.
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"Прыжок на 52,5 м принес Дамиру Филаретову сразу две награды — "бронзу" в прыжках с трамплина и "серебро" в сумме многоборий", - говорится в сообщении.
Спортсмена поздравили с первыми личными наградами мирового уровня.
Напомним
Украинская теннисистка Екатерина Володько одержала победу на турнире ITF W40 в Нонтхабуре.