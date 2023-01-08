Володько здобула перемогу на турнірі ITF у Таїланді
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Українська тенісистка Катерина Володько здобула перемогу на турнірі ITF W40 у Нонтхабурі, пише УНН.
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У фіналі Володько обіграла представницю рф - 6:2, 6:3, перервавши дев'ятиматчеву переможну серію своєї суперниці.
Для Володько цей титул став сьомим одиничним у професійній кар'єрі та п'ятим на турнірах ITF.
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