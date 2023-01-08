Володько здобула перемогу на турнірі ITF у Таїланді

Деталі

У фіналі Володько обіграла представницю рф - 6:2, 6:3, перервавши дев'ятиматчеву переможну серію своєї суперниці.

Для Володько цей титул став сьомим одиничним у професійній кар'єрі та п'ятим на турнірах ITF.

Нагадаємо

Українка Ксенія Адаменко посіла третє місце на юніорському челленджері з шорт-треку в Угорщині.