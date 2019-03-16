Украина завоевала "бронзу" в эстафете на ЧМ по биатлону

КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская женская команда получила бронзовую медаль в эстафете 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.