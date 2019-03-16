Украина завоевала "бронзу" в эстафете на ЧМ по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. Украинская женская команда получила бронзовую медаль в эстафете 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.
"Украинская команда в составе Анастасии Меркушиной, Виты Семеренко, Юлии Джимы и Вали Семеренко - бронзовый призер в эстафете 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в Эстерсунде", - сообщили в НОК.
В общем результат эстафеты выглядит так:
Напомним, украинская сборная обогнала Россию в одиночном-миксте ЧМ по биатлону.