Українська збірна обігнала Росію в одиночному-міксті ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. В шведському Естерсунді пройшов одиночний-мікст за участі збірної України на чемпіонаті світу з біатлону, передає УНН.
Український колектив у складі Анастасії Меркушиної та Дмитра Підручного фінішував 5-м. Причому після виходу із заключного вогневого рубежу Підручний відставав від росіянина Матвеєва, але легко обійшов його на останньому колі. Загалом українці використали 5 додаткових патронів.
Переможцями виявилися норвежці у яких 6 додаткових пострілів. Італія завершила перегони із срібним комплектом нагород +13,4 с, а Швеція із “бронзовим” +20 с.
Додамо, 16-го березня в Естерсунді пройдуть класичні естафети.