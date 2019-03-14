Украинская сборная обогнала Россию в одиночном-миксте ЧМ по биатлону

Украинский коллектив в составе Анастасии Меркушиной и Дмитрия Подручного финишировал 5-м. Причем после выхода из заключительного огневого рубежа Подручный отставал от россиянина Матвеева, но легко обошел его на последнем круге. В целом украинцы использовали 5 дополнительных патронов.

Победителями оказались норвежцы у которых 6 дополнительных выстрелов. Италия завершила гонку с серебряным комплектом наград +13,4 сек, а Швеция с “бронзовым” +20 с.

Добавим, 16-го марта в Эстерсунде пройдут классические естафеты.