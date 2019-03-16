Україна здобула "бронзу" в естафеті на ЧС з біатлону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Українська жіноча команда отримала бронзову медаль в естафеті 4х6 км на чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді (Швеція). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НОК України.
"Українська команда у складі Анастасії Меркушиної, Віти Семеренко, Юлії Джими і Валі Семеренко - бронзовий призер в естафеті 4х6 км на чемпіонаті світу з біатлону в Естерсунді", - повідомили у НОК.
Загалом результат естафети виглядає так:
Нагадаємо, українська збірна обігнала Росію в одиночному-міксті ЧС з біатлону.