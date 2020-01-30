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Украина увеличила производство курятины

Киев • УНН

 • 31366 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Крупнейший агрохолдинг Украины - компания "Мироновский хлебопродукт" (ТМ Наша Ряба) - увеличил производство курятины. Об этом говорится в сообщении агрохолдинга на сайте Лондонской биржи, передает УНН.

Украина увеличила производство курятины

Так, в 2019 году МХП произвел 728,9 тыс. тонн курятины, что на 18% больше, чем годом ранее. Только в 4-м квартале 2019 года агрохолдинг произвел 188,7 тыс. тонн продукта.

Уточняется, что компания достигла успехов на производственном рынке благодаря запуску двух дополнительных площадок (бригад), как части второй очереди Винницкого птицекомплекса. Сегодня на птицефабрике работает шесть линий производства, сообщается на сайте Лондонской биржи.

Также напомним, продукция МХП "Наша Ряба" признана лучшей на украинском рынке курятины.

Ранее УНН сообщал, что МХП Юрия Косюка вывел Украину в мировой ТОП поставщиков курятины. По последним данным, Украина занимает 4-е место в мировом рейтинге и 3-е место в рейтинге ЕС.

Украинские Национальные Новости

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