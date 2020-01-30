Україна збільшила виробництво курятини
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Найбільший агрохолдинг України - компанія "Миронівський хлібопродукт" (ТМ Наша Ряба) - збільшив виробництво курятини. Про це йдеться в повідомленні агрохолдингу на сайті Лондонської біржі, передає УНН.
Так, у 2019 році МХП виробив 728,9 тис. тонн курятини, що на 18% більше, ніж роком раніше. Лише у 4-му кварталі 2019 року агрохолдинг виробив 188,7 тис. тонн продукту.
Уточнюється, що компанія досягла успіхів на виробничому ринку завдяки запуску двох додаткових майданчиків (бригад), як частини другої черги Вінницького птахокомплексу. Сьогодні на птахофабриці працює шість ліній виробництва, повідомляється на сайті Лондонської біржі.
Також нагадаємо, продукція МХП "Наша Ряба" визнана найкращою на українському ринку курятини.
Раніше УНН повідомляв, що МХП Юрія Косюка вивів Україну в світовий ТОП постачальників курятини. За останніми даними, Україна займає 4-е місце у світовому рейтингу і 3-е місце у рейтингу ЄС.