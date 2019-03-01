Украина увеличила количество пропускных кабинок на КПВВ

"Качество КПВВ значительно улучшилась по сравнению с 2015-2016 годов. Но это только с украинской стороны. Почти на всех КПВВ Донецкой области увеличили количество приемных пунктов. Если раньше одна или две кабинки работало, которые осуществляли пропуск людей, то сейчас это уже 4-5. То же самое происходит и на КПП "Станице Луганской", то есть увеличено количество пропускных кабинок, их там 5 или 6, а раньше было две ", - сообщил Лисянский.



По его словам, качество контрольных пропускных пунктов зависит от скорости их работы.



"Качество - это в первую очередь скорость: за сколько человек может пройти через КПВВ. Мы видим, что сейчас очень много смертей на КПВВ и они случаются из-за того, что люди просто не выдерживают в очередях, но украинская сторона все делает для того, чтобы улучшить работу КПВВ. И не только КПВВ, но и внутренних контрольно-пропускных пунктов", - отметил он.



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Он также добавил, что на территории Луганщины действует один контрольный пропускной пункт "Станица Луганская", есть еще КПВВ в Золотом, но оно не функционирует из-за блокирования его оккупантами. В то же время в Донецкой области действует четыре КПВВ: "Майорськe", "Новотроицкое", "Марьирнка" и "Гнутово".



Лисянский заверил, что все КПВВ с украинской стороны обеспечены медпунктами, оборудованными санузлами и пунктами обогрева: "Мы мониторим, для того, чтобы были обеспечены пункты обогрева, медицинская помощь, чтобы были оборудованы туалеты. С нашей стороны все обустроено, все есть".



Как сообщал УНН, 25 февраля на КПВВ "Станица Луганская" умер пожилой мужчина.