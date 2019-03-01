Україна збільшила кількість пропускних кабінок на КПВВ

“Якість КПВВ значно покращилась у порівнянні з 2015-2016 років. Але це тільки з української сторони. Майже на всіх КПВВ Донеччини збільшили кількість прийомних пунктів. Якщо раніше одна чи дві кабінки працювало, які здійснювали пропуск людей, то зараз це вже 4-5. Те ж саме є і на КПП “Станиці Луганській”, тобто збільшено кількість пропускних кабінок, їх там 5 чи 6, а раніше було дві”, - повідомив Лисянський.



За його словами, якість контрольних пропускних пунктів залежить від швидкості їх роботи.



“Якість - це в першу чергу швидкість: за скільки людина може пройти через КПВВ. Ми бачимо, що зараз дуже багато смертей на КПВВ і вони трапляються через те, що люди просто не витримують в чергах, але українська сторона все робить для того, щоб покращити роботу КПВВ. І не тільки КПВВ, а й внутрішніх контрольно-пропускних пунктів”, - зазначив він.



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Він також додав, що на території Луганщини діє один контрольний пропускний пункт “Станиця Луганська”, є ще КПВВ в Золотому, але воно не функціонує через блокування його окупантами. Водночас на Донеччині діє чотири КПВВ: “Майорськe”, “Новотроїцьке”, “Мар’їрнка” і “Гнутове”.



Лисянський запевнив, що усі КПВВ з українського боку забезпечені медпунктами, обладнаними санвузлами та пунктами обігріву: “Ми моніторимо, для того, щоб були забезпечені пункти обігріву, медична допомога, щоб були обладнані туалети. З нашої сторони все облаштовано, все є“.



Як повідомляв УНН, 25 лютого на КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік.