На КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік

"На КПП "Станиця Луганська" сьогодні знову зафіксований смертельний випадок. При переході пункту пропуску помер чоловік 1952 р.н.", - написав представник Омбудсмена.

За його словами, від початку року це вже п'ятий смертельний випадок на цьому КПВВ.

Нагадаємо, на блокпості у селі Кремінець Донецької області в очікуванні переходу помер літній чоловік.