На КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. На КПВВ "Станиця Луганська", що у Луганській області, під час переходу пункту пропуску помер літній чоловік. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський у Facebook, передає УНН.
"На КПП "Станиця Луганська" сьогодні знову зафіксований смертельний випадок. При переході пункту пропуску помер чоловік 1952 р.н.", - написав представник Омбудсмена.
За його словами, від початку року це вже п'ятий смертельний випадок на цьому КПВВ.
Нагадаємо, на блокпості у селі Кремінець Донецької області в очікуванні переходу помер літній чоловік.