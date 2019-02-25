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На КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік

На КПВВ "Станиця Луганська" помер літній чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. На КПВВ "Станиця Луганська", що у Луганській області, під час переходу пункту пропуску помер літній чоловік. Про це повідомив представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський у Facebook, передає УНН.

"На КПП "Станиця Луганська" сьогодні знову зафіксований смертельний випадок. При переході пункту пропуску помер чоловік 1952 р.н.", - написав представник Омбудсмена.

За його словами, від початку року це вже п'ятий смертельний випадок на цьому КПВВ.

Нагадаємо, на блокпості у селі Кремінець Донецької області в очікуванні переходу помер літній чоловік.

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