Через лінію розмежування намагалися провезти цигарки з ОРДО
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Через лінію розмежування на Донбасі в автомобілі, на якому прямував українець, знайшли цигарки виробництва "ДНР". Про це повідомив прес-центр Державної прикордонної служби, передає УНН.
"Учора в КПВВ "Новотроїцьке" співробітники Держприкордонслужби та ДФС припинили незаконне переміщення контрафактних тютюнових виробів з тимчасово окупованої території України", - йдеться в повідомленні.
За даними прикордонників, 43-річний громадянин України прямував на автомобілі BMW з Донецька до Маріуполя.
"Під час поглибленої перевірки його автомобіля спільною оглядовою групою виявлено тайник. У майстерно прихованому за задньою спинкою пасажирського сидіння сховку правоохоронці знайшли 500 пачок контрафактних сигарет. Сигарети були запаковані під відомою маркою та з підробленими марками акцизного збору України. Товар виробництва так званої "ДНР" на суму 22 тисячі гривень вилучено", - прокоментували у ДПСУ.
Нагадаємо, громадянин Ізраїлю намагався ввезти до України гашиш та екстазі.