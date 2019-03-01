Турист з Ізраїлю намагався ввезти до України гашиш та екстазі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Громадянин Ізраїлю намагався ввезти до України наркотичні речовини, проте їх виявили прикордонники у пункті пропуску "Одеса-авіа". Про це повідомляє УНН з посиланням на Держприкордонслужбу.
Під час оформлення пасажирів авіарейсу, що прибув в Україну з Тель-Авіва, на особисті речі одного з пасажирів зреагував службовий собака прикордонників.
Ретельно оглянувши сумку громадянина Ізраїлю, прикордонники Одеського загону виявили в його особистих речах 8 пігулок екстазі та більше десяти грамів гашишу.
Проведений експрес-аналіз підтвердив вміст наркотичних компонентів у виявлених речовинах. Доля туриста з Ізраїлю наразі вирішується.
Раніше УНН повідомляв, що в Україні за рік було затримано 12 лідерів причетних до тютюнової контрабанди угрупувань.