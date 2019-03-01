Турист з Ізраїлю намагався ввезти до України гашиш та екстазі

Під час оформлення пасажирів авіарейсу, що прибув в Україну з Тель-Авіва, на особисті речі одного з пасажирів зреагував службовий собака прикордонників.

Ретельно оглянувши сумку громадянина Ізраїлю, прикордонники Одеського загону виявили в його особистих речах 8 пігулок екстазі та більше десяти грамів гашишу.

Проведений експрес-аналіз підтвердив вміст наркотичних компонентів у виявлених речовинах. Доля туриста з Ізраїлю наразі вирішується.

Раніше УНН повідомляв, що в Україні за рік було затримано 12 лідерів причетних до тютюнової контрабанди угрупувань.