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За рік затримано 12 лідерів причетних до тютюнової контрабанди угрупувань

За рік затримано 12 лідерів причетних до тютюнової контрабанди угрупувань

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У минулому році затримали 12 лідерів угрупувань, які причетні до організації контрабанди тютюнових виробів. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає кореспондент УНН.

"У минулому році затримали 12 лідерів протиправних угруповань, які причетні до організації незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон, у момент безпосередньої спроби передачі хабара прикордонникам. Також, задокументовано та не допущено втягування у протиправну діяльність декількох начальників відділів, локалізовано спробу підкупу одного з керівників прикордонного загону", - сказав Слободян.

За його словами, після надання цим випадкам публічного розголосу, бажання зловмисників здійснювати вплив на посадових осіб Служби значно знизилося.

Нагадаємо, у 2018 році затримано майже 40 співробітників Держприкордонслужби, які використовували своє службове становище у злочинних намірах.

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