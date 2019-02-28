За год задержаны 12 лидеров причастных к табачной контрабанде группировок
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В прошлом году задержали 12 лидеров группировок, причастных к организации контрабанды табачных изделий. Об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает корреспондент УНН.
"В прошлом году задержали 12 лидеров противоправных группировок, причастных к организации незаконного перемещения табачных изделий через границу, в момент непосредственной попытки передачи взятки пограничникам. Также, задокументировано и не допущено втягивание в противоправную деятельность нескольких начальников отделов, локализовано попытку подкупа одного из руководителей пограничного отряда", - сказал Слободян.
По его словам, после предоставления этим случаям публичной огласки, желание злоумышленников оказывать влияние на должностных лиц Службы значительно снизилось.
Напомним, в 2018 году задержано почти 40 сотрудников Госпогранслужбы, которые использовали свое служебное положение в преступных намерениях.