За год задержаны 12 лидеров причастных к табачной контрабанде группировок

"В прошлом году задержали 12 лидеров противоправных группировок, причастных к организации незаконного перемещения табачных изделий через границу, в момент непосредственной попытки передачи взятки пограничникам. Также, задокументировано и не допущено втягивание в противоправную деятельность нескольких начальников отделов, локализовано попытку подкупа одного из руководителей пограничного отряда", - сказал Слободян.

По его словам, после предоставления этим случаям публичной огласки, желание злоумышленников оказывать влияние на должностных лиц Службы значительно снизилось.

Напомним, в 2018 году задержано почти 40 сотрудников Госпогранслужбы, которые использовали свое служебное положение в преступных намерениях.