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Майже 40 прикордонників затримали за рік через злочини

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. У 2018 році затримано майже 40 співробітників Держприкордонслужби, які використовували своє службове становище у злочинних намірах. Про це під час брифінгу повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.

"Цього року задокументовано 50 кримінальних справ. Крім того, у 2018 році у рамках кримінальних проваджень затримано майже 40 співробітників Держприкордонслужби, які використовували своє службове становище у злочинних намірах", - сказав Слободян.

За його словами, за останні два роки підрозділами внутрішньої безпеки задокументовано 425 злочинів, з яких 273 - корупційної спрямованості.

"Більшість правопорушень відбувались безпосередньо на кордоні. Тільки за сприяння у переміщенні тютюнових виробів та товарів народного споживання викрито 21 військовослужбовця", - зазначив Слободян.

Нагадаємо, у 2018 році виявлено понад 3 тисячі адміністративних правопорушень, вчинених іноземцями та особами без громадянства.

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