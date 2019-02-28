Почти 40 пограничников задержали за год из-за преступлений
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В 2018 году задержано почти 40 сотрудников Госпогранслужбы, которые использовали свое служебное положение в преступных намерениях. Об этом во время брифинга сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"В этом году задокументировано 50 уголовных дел. Кроме того, в 2018 году в рамках уголовных производств задержано почти 40 сотрудников Госпогранслужбы, которые использовали свое служебное положение в преступных намерениях", - сказал Слободян.
По его словам, за последние два года подразделениями внутренней безопасности задокументировано 425 преступлений, из которых 273 - коррупционной направленности.
"Большинство правонарушений происходили непосредственно на границе. Только за содействие в перемещении табачных изделий и товаров народного потребления разоблачен 21 военнослужащий", - отметил Слободян.
Напомним, в 2018 году выявлено более 3 тысяч административных правонарушений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства.