За рік виявили понад 3 тисячі скоєних іноземцями і особами без громадянства порушень – ДПСУ

КИЇВ. 28 лютого. УНН. У 2018 році виявлено понад 3 тисячі адміністративних правопорушення, вчинених іноземцями та особами без громадянства. Про це під час прес-брифінгу заявив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.