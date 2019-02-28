За рік виявили понад 3 тисячі скоєних іноземцями і особами без громадянства порушень – ДПСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. У 2018 році виявлено понад 3 тисячі адміністративних правопорушення, вчинених іноземцями та особами без громадянства. Про це під час прес-брифінгу заявив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає УНН.
"У 2018 році виявлено 3502 адміністративних правопорушення, вчинених іноземцями та особами без громадянства, притягнуто до адміністративної відповідальності за компетенцію Державної прикордонної служби України більше 3300 осіб", - сказав Слободян
Також було накладено адміністративні стягнення у вигляді штрафу на загальну суму понад 8,2 мільйона гривень, з яких вже фактично сплачено понад 4,3 мільйона гривень, додав Слободян.
Нагадаємо, з початку 2019 року до України не пустили майже три тисячі іноземців.
Як повідомляв УНН, минулого року понад 3,5 тисячам громадян України відмовили у в'їзді в Ізраїль, тоді як Україна не впустила на свою територію тільки 84 громадянина Ізраїлю.