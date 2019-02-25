Ізраїль відмовив у в'їзді понад 3,5 тис. українців у 2018 році - ДПСУ

Під час зустрічі голови Державної прикордонної служби України Петра Цигикала і посла Ізраїлю в Україні Джоела Ліона, посол Ізраїлю повідомив, що минулого тижня в аеропорту "Бориспіль" ознайомився із роботою українських прикордонників, і зокрема, в контексті проведення контролю другої лінії та алгоритму прийняття рішень про непропуск через кордон громадян Ізраїлю.

"Я чітко зрозумів механізм перевірки громадян Ізраїлю і впевнений, що ми можемо знайти спосіб вирішення усі супутніх проблем", - зазначив він.

Голова Держприкордонслужби Петро Цигикал зазначив, що рішення про пропуск через державний кордон приймається інспектором прикордонної служби, який діє виключно в межах повноважень та на підставі закону.

Під час прийняття рішення про пропуск інспектор вивчає масив інформації, починаючи від документа іноземця і закінчуючи обставинами його візиту в Україну. І якщо виникають хоча б за одним із пунктів найменші сумніви – прикордонник має право відмовити в перетині кордону.

"Якщо не порушується закон, ми не маємо права втручатися в роботу інспектора прикордонної служби", - зауважив він.

"Ми зараз живемо в умовах військової агресії Росії проти України, - додав Петро Цигикал. – Для нас питання безпеки в пріоритеті. Ми проводимо біометричний контроль громадян-іноземців, представників із 70 країн міграційного ризику, в тому числі – громадян РФ. Ізраїлю у цьому списку немає, бо це – дружня нам країна".

Нагадаємо, з початку цього року ізраїльські правоохоронці відмовили 500 громадянам України у в'їзді в Ізраїль. Про це повідомив прес-секретар голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

“Ізраїльські служби відмовили близько 500 громадянам України у в’їзді на територію Ізраїлю з початку цього року”, - повідомив Слободян.

Він додав, з яких причин ізраїльські правоохоронці не пропускають до Ізраїлю українців наразі не невідомо.