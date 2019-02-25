Израиль отказал во въезде свыше 3,5 тыс. украинцам в 2018 году - ГНСУ

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В прошлом году более 3,5 тысячам граждан Украины отказали во въезде в Израиль, тогда как Украина не пустила на свою территорию только 84 гражданина Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу ГПСУ.