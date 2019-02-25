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Израиль отказал во въезде свыше 3,5 тыс. украинцам в 2018 году - ГНСУ

Израиль отказал во въезде свыше 3,5 тыс. украинцам в 2018 году - ГНСУ

Киев  •  УНН

 • 7009 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. В прошлом году более 3,5 тысячам граждан Украины отказали во въезде в Израиль, тогда как Украина не пустила на свою территорию только 84 гражданина Израиля. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прес-службу ГПСУ.

Во время встречи председателя Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикал и посла Израиля в Украине Джоэла Лиона, посол сообщил, что на прошлой неделе в аэропорту "Борисполь" ознакомился с работой украинских пограничников, и в частности, в контексте проведения контроля второй линии и алгоритма принятия решений о непропуске через границу граждан Израиля.

"Я четко понял механизм проверки граждан Израиля и уверен, что мы можем найти способ решения все сопутствующих проблем", - отметил он.

Председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал отметил, что решение о пропуске через государственную границу принимается инспектором пограничной службы, который действует исключительно в пределах полномочий и на основании закона.

При принятии решения о пропуске инспектор изучает массив информации, начиная от иностранца и заканчивая обстоятельствами его визита в Украину. И если возникают хотя бы по одному из пунктов малейшие сомнения - пограничник имеет право отказать в пересечении границы.

"Если не нарушается закон, мы не имеем права вмешиваться в работу инспектора пограничной службы", - отметил он.

"Мы сейчас живем в условиях военной агрессии России против Украины, - добавил Петр Цигикал. - Для нас вопрос безопасности в приоритете. Мы проводим биометрический контроль граждан-иностранцев, представителей из 70 стран миграционного риска, в том числе - граждан РФ. Израиля в этом списке нет, потому что это - дружественная нам страна".

Напомним, с начала этого года израильские правоохранители отказали 500 гражданам Украины во въезде в Израиль. Об этом сообщил пресс-секретарь председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Израильские службы отказали около 500 граждан Украины во въезде на территорию Израиля с начала этого года", - сообщил Слободян.

Он добавил, по каким причинам израильские правоохранители не пропускают в Израиль украинцев пока не известно.

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