За год обнаружили более 3 тысячи совершенных иностранцами и лицами без гражданства нарушений – ГПСУ

"В 2018 году выявлено 3502 административных правонарушения, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, привлечены к административной ответственности по компетенции Государственной пограничной службы Украины более 3300 человек", - сказал Слободян

Также были наложены административные взыскания в виде штрафа на общую сумму более 8,2 миллиона гривен, из которых уже фактически уплачено более 4,3 миллиона гривен, добавил Слободян.

Напомним, с начала 2019 в Украину не пустили почти три тысячи иностранцев.

Как сообщал УНН, в прошлом году более 3,5 тысячам граждан Украины отказали во въезде в Израиль тогда как Украина не пустила на свою территорию только 84 гражданина Израиля.