За год обнаружили более 3 тысячи совершенных иностранцами и лицами без гражданства нарушений – ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В 2018 году выявлено более 3 тысячи административных правонарушениях, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. Об этом во время пресс-брифинга заявил пресс-секретарь главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает УНН.
"В 2018 году выявлено 3502 административных правонарушения, совершенных иностранцами и лицами без гражданства, привлечены к административной ответственности по компетенции Государственной пограничной службы Украины более 3300 человек", - сказал Слободян
Также были наложены административные взыскания в виде штрафа на общую сумму более 8,2 миллиона гривен, из которых уже фактически уплачено более 4,3 миллиона гривен, добавил Слободян.
Напомним, с начала 2019 в Украину не пустили почти три тысячи иностранцев.
Как сообщал УНН, в прошлом году более 3,5 тысячам граждан Украины отказали во въезде в Израиль тогда как Украина не пустила на свою территорию только 84 гражданина Израиля.