Турист из Израиля пытался ввезти в Украину гашиш и экстази
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Гражданин Израиля пытался ввезти в Украину наркотики, однако их обнаружили пограничники в пункте пропуска "Одесса-авиа". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Госпогранслужбу.
Во время оформления пассажиров авиарейса, прибывшего в Украину из Тель-Авива, на личные вещи одного из пассажиров отреагировала служебная собака пограничников.
Тщательно осмотрев сумку гражданина Израиля, пограничники Одесского отряда обнаружили в его личных вещах 8 таблеток экстази и более десяти граммов гашиша.
Проведенный экспресс-анализ подтвердил содержание наркотических компонентов в выявленных веществах. Судьба туриста из Израиля пока решается.
Ранее УНН сообщал, что в Украине за год было задержано 12 лидеров причастных к табачной контрабанде группировок.