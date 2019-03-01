Через линию разграничения пытались провезти сигареты из ОРДО
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Через линию разграничения на Донбассе в автомобиле, на котором следовал украинец, нашли сигареты производства "ДНР". Об этом сообщил пресс-центр Государственной пограничной службы, передает УНН.
"Вчера в КПВВ "Новотроицкое" сотрудники Госпогранслужбы и ГФС пресекли незаконное перемещение контрафактных табачных изделий из временно оккупированной территории Украины", - говорится в сообщении.
По данным пограничников, 43-летний гражданин Украины следовал на автомобиле BMW из Донецка в Мариуполь.
"Во время углубленной проверки его автомобиля общей обзорной группой обнаружено тайник. В искусно скрытом за задней спинкой пассажирского сиденья укрытия правоохранители нашли 500 пачек контрафактных сигарет. Сигареты были упакованы под известной маркой и с поддельными марками акцизного сбора Украины. Товар производства так называемой "ДНР" на сумму 22 тысячи гривен изъято", - прокомментировали в ГПСУ.
Напомним, гражданин Израиля пытался ввезти в Украину гашиш и экстази.