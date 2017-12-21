Украина заняла 20 место по одному из показателей в рейтинге климатической политики - Минприроды

"Украина входит в первую десятку стран, которые по требованию Парижского климатического соглашения уже сейчас разрабатывают Стратегию низкоуглеродистого развития", - цитирует пресс-служба слова министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака.

По его словам, на последнем Оne Planet Sammit, куда украинскую сторону пригласил президент Франции Эммануэль Макрон и представители ООН, "отметили достижения, которые Украина демонстрирует в последнее время в продвижении новой климатической политики". "В частности, и участие в процессе разработки книги правил Парижского климатического соглашения", - добавил он.

Министр также напомнил, что осенью 2017 года правительство одобрило План мероприятий Концепции реализации государственной политики в сфере изменения климата на период до 2030 года. Кроме того, разработаны два законопроекта, касающиеся выбросов парниковых газов и озоноразрушающих веществ.

Напомним, в ЕС призвали к открытости энергетического сектора в Украине.