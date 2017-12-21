Україна зайняла 20 місце у рейтингу кліматичної політики - Мінприроди
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна зайняла 20 місце у рейтингу кліматичної політики 2017 за показником Climate Change Performance Index. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінприроди.
"Україна входить до першої десятки країн, які на вимогу Паризької кліматичної угоди вже зараз розробляють Стратегію низьковуглецевого розвитку", - цитує прес-служба слова міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.
З його слів, на останньому Оne Planet Sammit, куди українську сторону запросив президент Франції Еммануель Макрон і представники ООН, "відмітили здобутки, які Україна демонструє останнім часом у просуванні нової кліматичної політики". "Зокрема, і участь у процесі розробки книги правил Паризької кліматичної угоди", - додав він.
Міністр також нагадав, що восени 2017 року уряд схвалив План заходів Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату у період до 2030 року. Крім того, розроблено два законопроекти, які стосується викидів парникових газів та озоноруйнівних речовин.
Нагадаємо, у ЄС закликали до відкритості енергетичного сектору в Україні.