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Україна зайняла 20 місце у рейтингу кліматичної політики - Мінприроди

Київ • УНН

 • 10535 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Україна зайняла 20 місце у рейтингу кліматичної політики 2017 за показником Climate Change Performance Index. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Мінприроди.

Україна зайняла 20 місце у рейтингу кліматичної політики - Мінприроди

"Україна входить до першої десятки країн, які на вимогу Паризької кліматичної угоди вже зараз розробляють Стратегію низьковуглецевого розвитку", - цитує прес-служба слова міністра екології та природних ресурсів України Остапа Семерака.

З його слів, на останньому Оne Planet Sammit, куди українську сторону запросив президент Франції Еммануель Макрон і представники ООН, "відмітили здобутки, які Україна демонструє останнім часом у просуванні нової кліматичної політики". "Зокрема, і участь у процесі розробки книги правил Паризької кліматичної угоди", - додав він.

Міністр також нагадав, що восени 2017 року уряд схвалив План заходів Концепції реалізації державної політики у сфері зміни клімату у період до 2030 року. Крім того, розроблено два законопроекти, які стосується викидів парникових газів та озоноруйнівних речовин.

Нагадаємо, у ЄС закликали до відкритості енергетичного сектору в Україні.

 

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