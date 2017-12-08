У ЄС закликали до відкритості енергетичного сектору в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. У Європейському Союзі підкреслили посилення зусиль щодо транспарентності енергетичного сектору в Україні та відзначили поліпшення бізнесового інвестиційного клімату держави. Про це заявила Верховний представник ЄС із зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні під час спільного брифінгу із Прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом, передає УНН.
“Наша рада асоціацій також зазначила важливість посилення зусиль щодо транспарентності енергетичного сектору як чинника макроекономічної стабілізації, а також поліпшення бізнесового інвестиційного клімату”, — зазначила Могеріні.
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Вона також привітала Прем’єра з ухваленням бюджету України на 2018 рік.
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Як повідомляв УНН, Прем'єр-міністр України почав робочий візит до Брюсселю, де запланована сесія 4-го засідання Ради асоціації Україна-ЄС.