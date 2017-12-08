В ЕС призвали к открытости энергетического сектора в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. В Европейском Союзе подчеркнули усиления усилий по транспарентности энергетического сектора в Украине и отметили улучшение бизнес-инвестиционного климата государства. Об этом заявила Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини во время совместного брифинга с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, передает УНН.
"Наш совет ассоциаций также отметил важность усиления усилий по транспарентности энергетического сектора как фактора макроэкономической стабилизации, а также улучшение бизнес-инвестиционного климата", - отметила Могерини.
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Она также поздравила Премьера с принятием бюджета Украины на 2018 год.
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Как сообщал УНН, Премьер-министр Украины начал рабочий визит в Брюссель, где запланирована сессия 4-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС.