Украина завоевала шестое "золото" в артистическом плавании на чемпионате Европы-2022

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Сборная Украины одержала очередную победу на чемпионате Европы-2022 по водным видам спорта, который продолжается в столице Италии в Риме. Уже шестое "золото" выиграли украинские артистические пловчицы.

В этот раз победным для украинок стал командный финал в комбинации. В этой дисциплине соревновались шесть команд, сразу начинавших борьбу за медали с финала и без квалификации.

Украинская команда выступала в этой дисциплине в статусе действующих чемпионок мира и Европы. В состав команды вошли Марта Федина, которая также завоевала на этом чемпионате два личных "золота", Марина и Владислава Алексеи, ставших чемпионками Европы в произвольном дуэте, Олеся Деревянченко, Вероника Гришко, София Мациевская, Дар Мошинская, Ангелина Овчинникова, Анастасия Шмонина и Валерия Тищенко.

Спортсменки выполнили программу на 95.2 балла, минимально улучшив оценку. Этот результат принес украинкам "золото". Второе место заняла сборная Италии, а третье действующие вице-чемпионки – Греция.

Напомним

Украина завоевала «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров.