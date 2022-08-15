Україна завоювала шосте "золото" в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи-2022
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Україна завоювала шосте "золото" в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи-2022. Про це повідомляє Суспільне спорт, передає УНН. Це вже четверта перемога на Євро в комбінації в історії України.
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Збірна України здобула чергову перемогу на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Італії Римі. Уже шосте "золото" виграли українські артистичні плавчині.
Цього разу переможним для українок став командний фінал у комбінації. У цій дисципліні змагалися шість команд, які одразу починали боротьбу за медалі з фіналу і без кваліфікації.
Українська команда виступала в цій дисципліні у статусі чинних чемпіонок світу та Європи. До складу команди ввійшли Марта Фєдіна, яка також здобула на цьому чемпіонаті два особисті "золота", Марина й Владислава Алексіїви, які стали чемпіонками Європи в довільному дуеті, Олеся Дерев'янченко, Вероніка Гришко, Софія Мацієвська, Дар'я Мошинська, Ангеліна Овчиннікова, Анастасія Шмоніна та Валерія Тищенко.
Спортсменки виконали програму на 95.2 бала, мінімально покращивши оцінку. Цей результат приніс українкам "золото". Друге місце посіла збірна Італії, а третє чинні віцечемпіонки – Греція.
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