Україна отримала п'яте "золото" чемпіонату Європи-2022 у артистичному плаванні
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Україна завоювала вже п'яте "золото" чемпіонату Європи-2022 з водних видів спорту, що триває у столиці Італії Римі. Учергове перемогу принесло артистичне плавання, де Марта Фєдіна стала чемпіонкою Європи в довільному соло. Про це повідомляє УНН.
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До змагань у цій дисципліні українка підходила у статусі чинної віцечемпіонки світу та Європи. Фєдіна з першого місця відібралася до фінальної топ-12, отримавши рівно 94 бали у кваліфікації.
У фіналі українці вдалося виконати довільну програму на 94.6333 бала, що стало найкращим результатом серед усіх учасниць та суттєво перевершило її фінальний результат на чемпіонаті світу (93.8). Цей виступ приніс українці перше в її кар'єрі європейське "золото" саме в довільному соло.
Для Фєдіної це 13-та в кар'єрі медаль чемпіонату Європи та вже дев'яте "золото". У соло Марта піднялася на п'єдестал Євро вчетверте в кар'єрі й утретє стала чемпіонкою.
Нагадаємо
Україна здобула три нагороди з академічного веслування на чемпіонаті Європи в Мюнхені.