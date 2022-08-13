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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 62912 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

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Україна здобула три нагороди з академічного веслування на чемпіонаті Європи в Мюнхені

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. Представники академічного веслування відкрили медальний рахунок збірної України на мультиспортивному чемпіонаті Європи, що наразі триває у Мюнхені. Про це йдеться в повідомленні офіційного Telegram-каналу Національного олімпійського комітету України, передає УНН.

Україна здобула три нагороди з академічного веслування на чемпіонаті Європи в Мюнхені

Деталі

Бронзу здобула наша жіноча четвірка парна Катерина Дудченко, Наталія Довгодько, Дарина Верхогляд та Євгенія Довгодько.

Український екіпаж показав час 6.53,76, випередивши на 3,56 секунди представниць Швейцарії.

Ще дві медалі здобули Роман Полянський - клас PR1 M1X; і Анна Шеремет – клас PR1 W1x.

Нагадаємо

В Ченнаї (Індія) на Всесвітній шаховій Олімпіаді жіноча збірна України здобула золоті медалі. Наші шахістки в останньому турі перемогли команду Польщі (3:1).

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