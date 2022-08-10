Всесвітня шахова Олімпіада-2022: жіноча збірна України перемогла

Деталі

Наші шахістки в останньому турі перемогли команду Польщі (3:1).

Виграли свої партії Марія Музичук та Анна Ушеніна. Внічию зіграли Анна Музичук, Наталія Букса. Індія, яка до цього лідирувала, в останньому турі програла США (1:3).

Україна та Грузія набрали по 18 очок з 22-х можливих, проте "синьо-жовта" команда має кращі додаткові показники.

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В Ченнаї на Всесвітній шаховій Олімпіаді-2022, у передостанньому, десятому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Німеччини - 2,5:1,5.