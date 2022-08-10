Всесвітня шахова Олімпіада-2022: жіноча збірна України перемогла
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В Ченнаї (Індія) завершилася Всесвітня шахова Олімпіада. У ній взяли участь 188 чоловічих та 162 жіночі збірні. Жіноча збірна України здобула золоті медалі, пише УНН.
Деталі
Наші шахістки в останньому турі перемогли команду Польщі (3:1).
Виграли свої партії Марія Музичук та Анна Ушеніна. Внічию зіграли Анна Музичук, Наталія Букса. Індія, яка до цього лідирувала, в останньому турі програла США (1:3).
Україна та Грузія набрали по 18 очок з 22-х можливих, проте "синьо-жовта" команда має кращі додаткові показники.
Раніше
В Ченнаї на Всесвітній шаховій Олімпіаді-2022, у передостанньому, десятому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Німеччини - 2,5:1,5.