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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27171 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 71771 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115062 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

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1 квітня, 11:39 • 166707 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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1 квітня, 10:23 • 164726 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 166956 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

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1 квітня, 09:22 • 145486 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114572 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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1 квітня, 07:46 • 107763 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 303856 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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Шахова Олімпіада: жіноча збірна України обіграла німкень

Шахова Олімпіада: жіноча збірна України обіграла німкень

Київ • УНН

 • 113862 перегляди

КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Ченнаї на Всесвітній шаховій Олімпіаді-2022, у передостанньому, десятому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Німеччини - 2,5:1,5. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Чорними фігурами Анна Ушеніна перемогла Дінару Вагнер, внічию свої партії завершили Марія Музичук, Анна Музичук та Наталія Букса.

У чоловічої збірної України з шахістами Угорщини - 2:2.

Переміг Володимир Онищук, внічию зіграли Андрій Волокітін та Кирило Шевченко, програв чорними фігурами Антон Коробов.

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Жіноча збірна України обіграла Болгарію - 2,5:1,5. Перемогли Анна Музичук та Анна Ушеніна, внічию зіграла Марія Музичук, програла Юлія Осьмак. Чоловіча збірна України поступилася Словаччині - 1,5:2,5. Переміг Юрій Кузубов, внічию зіграв Кирило Шевченко. Програли Андрій Волокітін та Антон Коробов.

Українські Національні Новини

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