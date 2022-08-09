Шахова Олімпіада: жіноча збірна України обіграла німкень
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. В Ченнаї на Всесвітній шаховій Олімпіаді-2022, у передостанньому, десятому турі жіноча збірна України завдала поразки команді Німеччини - 2,5:1,5. Про це повідомляє УНН.
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Чорними фігурами Анна Ушеніна перемогла Дінару Вагнер, внічию свої партії завершили Марія Музичук, Анна Музичук та Наталія Букса.
У чоловічої збірної України з шахістами Угорщини - 2:2.
Переміг Володимир Онищук, внічию зіграли Андрій Волокітін та Кирило Шевченко, програв чорними фігурами Антон Коробов.
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Жіноча збірна України обіграла Болгарію - 2,5:1,5. Перемогли Анна Музичук та Анна Ушеніна, внічию зіграла Марія Музичук, програла Юлія Осьмак. Чоловіча збірна України поступилася Словаччині - 1,5:2,5. Переміг Юрій Кузубов, внічию зіграв Кирило Шевченко. Програли Андрій Волокітін та Антон Коробов.