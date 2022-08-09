Шахматная Олимпиада: женская сборная Украины обыграла немок
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Ченнае на Всемирной шахматной Олимпиаде-2022, в предпоследнем, десятом туре женская сборная Украины нанесла поражение команде Германии – 2,5:1,5. Об этом сообщает УНН.
Детали
Черными фигурами Анна Ушенина победила Динару Вагнер, вничью свои партии завершили Мария Музычук, Анна Музычук и Наталья Букса.
У мужской сборной Украины с шахматистами Венгрии – 2:2.
Победил Владимир Онищук, вничью сыграли Андрей Волокитин и Кирилл Шевченко, проиграл черными фигурами Антон Коробов.
Ранее
Женская сборная Украины обыграла Болгарию – 2,5:1,5. Победили Анна Музычук и Анна Ушенина, вничью сыграла Мария Музычук, проиграла Юлия Осьмак. Мужская сборная Украины уступила Словакии – 1,5:2,5. Победил Юрий Кузубов, вничью сыграл Кирилл Шевченко. Проиграли Андрей Волокитин и Антон Коробов.