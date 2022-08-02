Шахова Олімпіада: українки обіграли Болгарію
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. В індійському Ченнаї відбувся четвертий тур Всесвітньої шахової Олімпіади-2022. Жіноча збірна України обіграла Болгарію - 2,5:1,5, передає УНН.
Деталі
Перемогли Анна Музичук та Анна Ушеніна, внічию зіграла Марія Музичук, програла Юлія Осьмак.
Чоловіча збірна України поступилася Словаччині - 1,5:2,5.
Переміг Юрій Кузубов, внічию зіграв Кирило Шевченко. Програли Андрій Волокітін та Антон Коробов.
Як відомо, у п'ятому колі жінки зіграють із Азербайджаном, а чоловіки - з Естонією.
Доповнення
Всесвітня шахова Олімпіада триватиме до 9 серпня.
Нагадаємо
У Сілезії, Польща, 6 серпня відбудеться дев'ятий етап престижної серії легкоатлетичних змагань - "Діамантової ліги".