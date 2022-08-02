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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27145 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Шахова Олімпіада: українки обіграли Болгарію

Шахова Олімпіада: українки обіграли Болгарію

Київ • УНН

 • 225498 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. В індійському Ченнаї відбувся четвертий тур Всесвітньої шахової Олімпіади-2022. Жіноча збірна України обіграла Болгарію - 2,5:1,5, передає УНН.

Деталі 

Перемогли Анна Музичук та Анна Ушеніна, внічию зіграла Марія Музичук, програла Юлія Осьмак.

Чоловіча збірна України поступилася Словаччині - 1,5:2,5.

Переміг Юрій Кузубов, внічию зіграв Кирило Шевченко. Програли Андрій Волокітін та Антон Коробов.

Як відомо, у п'ятому колі жінки зіграють із Азербайджаном, а чоловіки - з Естонією.

Доповнення

Всесвітня шахова Олімпіада триватиме до 9 серпня.

Нагадаємо 

У Сілезії, Польща, 6 серпня відбудеться дев'ятий етап престижної серії легкоатлетичних змагань - "Діамантової ліги".

Українські Національні Новини

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