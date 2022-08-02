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14 марта, 19:57 • 100739 просмотра

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14 марта, 19:56 • 114962 просмотра

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14 марта, 14:16 • 137568 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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14 марта, 08:24 • 136805 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шахматная Олимпиада: украинки обыграли Болгарию

Шахматная Олимпиада: украинки обыграли Болгарию

Киев • УНН

 • 225492 просмотра

КИЕВ. 2 августа. УНН. В индийском Ченнае состоялся четвертый тур Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Женская сборная Украины обыграла Болгарию – 2,5:1,5, передает УНН.

Детали

Победили Анна Музычук и Анна Ушенина, вничью сыграла Мария Музычук, проиграла Юлия Осьмак.

Мужская сборная Украины уступила Словакии – 1,5:2,5.

Победил Юрий Кузубов, вничью сыграл Кирилл Шевченко. Проиграли Андрей Волокитин и Антон Коробов.

Как известно, в пятом круге женщины сыграют с Азербайджаном, а мужчины – с Эстонией.

Дополнение

Всемирная шахматная Олимпиада продлится до 9 августа.

Напомним 

В Силезии, Польша, 6 августа состоится девятый этап престижной серии легкоатлетических соревнований – "Бриллиантовой лиги".

Украинские Национальные Новости

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