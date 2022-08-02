Шахматная Олимпиада: украинки обыграли Болгарию
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В индийском Ченнае состоялся четвертый тур Всемирной шахматной Олимпиады-2022. Женская сборная Украины обыграла Болгарию – 2,5:1,5, передает УНН.
Детали
Победили Анна Музычук и Анна Ушенина, вничью сыграла Мария Музычук, проиграла Юлия Осьмак.
Мужская сборная Украины уступила Словакии – 1,5:2,5.
Победил Юрий Кузубов, вничью сыграл Кирилл Шевченко. Проиграли Андрей Волокитин и Антон Коробов.
Как известно, в пятом круге женщины сыграют с Азербайджаном, а мужчины – с Эстонией.
Дополнение
Всемирная шахматная Олимпиада продлится до 9 августа.
Напомним
В Силезии, Польша, 6 августа состоится девятый этап престижной серии легкоатлетических соревнований – "Бриллиантовой лиги".