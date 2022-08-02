На польському етапі "Діамантової ліги" виступить українка Магучіх
Київ • УНН
КИЇВ. 2 серпня. УНН. У Сілезії, Польща, 6 серпня відбудеться дев'ятий етап престижної серії легкоатлетичних змагань - "Діамантової ліги". Про це інформує УНН з посиланням на сайт турніру.
Деталі
Україна буде представлена в одній дисципліні.
У секторі для стрибків у висоту виступатимуть Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Катерина Табашник.
Нагадаємо
Українка Ярослава Магучіх стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики.