На польском этапе "Бриллиантовой лиги" выступит украинка Магучих

Детали

Украина будет представлена в одной дисциплине.

В секторе для прыжков в высоту выступят Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.

Напомним

Украинка Ярослава Магучих стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике.