На польском этапе "Бриллиантовой лиги" выступит украинка Магучих
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В Силезии, Польша, 6 августа состоится девятый этап престижной серии легкоатлетических соревнований – "Бриллиантовой лиги". Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт турнира.
Детали
Украина будет представлена в одной дисциплине.
В секторе для прыжков в высоту выступят Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко и Екатерина Табашник.
Напомним
Украинка Ярослава Магучих стала вицечемпионкой мира по легкой атлетике.