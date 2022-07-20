Українка Магучіх стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики

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"Ярослава Магучіх – віцечемпіонка світу з легкої атлетики! Українка здобула "срібло" у змаганнях зі стрибків у висоту на світовій першості в американському Юджині з результатом 2.02 метри, поступившись австралійці Елеанор Паттерсон лише за кількістю спроб", - ідеться у повідомленні.

Додамо

20-річна спортсменка з Дніпра Ярослава Магучіх – бронзова призерка Олімпійських ігор-2020, чемпіонка світу у приміщенні-2022. На чемпіонаті світу у Досі-2019 вона також стала срібною призеркою.

Нагадаємо

На Всесвітніх іграх-2022 Україна показала свій найкращий результат в історії та посіла третє місце у медальному заліку.