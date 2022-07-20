Украинка Магучих стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинка Ярослава Магучих стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.
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"Ярослава Магучих – вице-чемпионка мира по легкой атлетике! Украинка завоевала "серебро" в соревнованиях по прыжкам в высоту на мировом первенстве в американском Юджине с результатом 2.02 метра, уступив австралийке Элеанор Паттерсон лишь по количеству попыток", - говорится в сообщении.
Добавим
20-летняя спортсменка из Днепра Ярослава Магучих – бронзовый призер Олимпийских игр-2020, чемпионка мира в помещении-2022. На чемпионате мира в Дохе-2019 она также стала серебряным призером.
Напомним
На Всемирных играх-2022 Украина показала свой лучший результат в истории и заняла третье место в медальном зачете.