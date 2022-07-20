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Украинка Магучих стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике

Украинка Магучих стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике

Киев • УНН

 • 245148 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Украинка Ярослава Магучих стала вице-чемпионкой мира по легкой атлетике. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Цитата

"Ярослава Магучих – вице-чемпионка мира по легкой атлетике! Украинка завоевала "серебро" в соревнованиях по прыжкам в высоту на мировом первенстве в американском Юджине с результатом 2.02 метра, уступив австралийке Элеанор Паттерсон лишь по количеству попыток", - говорится в сообщении.

Добавим

20-летняя спортсменка из Днепра Ярослава Магучих – бронзовый призер Олимпийских игр-2020, чемпионка мира в помещении-2022. На чемпионате мира в Дохе-2019 она также стала серебряным призером.

Напомним

На Всемирных играх-2022 Украина показала свой лучший результат в истории и заняла третье место в медальном зачете.

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