Украина получила пятое "золото" чемпионата Европы-2022 в артистическом плавании

Детали

К соревнованиям по этой дисциплине украинка подходила в статусе действующей вицечемпионки мира и Европы. Федина с первого места отобралась в финальную топ-12, получив ровно 94 балла в квалификации.

В финале украинцы удалось выполнить произвольную программу на 94.6333 балла, что стало лучшим результатом среди всех участниц и существенно превзошло ее финальный результат на чемпионате мира (93.8). Это выступление принесло украинцы первое в ее карьере европейское "золото" именно в произвольном соло.

Для Фединой это 13-я в карьере медаль чемпионата Европы и уже девятое "золото". В соло Марта поднялась на пьедестал Евро в четвертый раз в карьере и в третий раз стала чемпионкой.

Напомним

Украина получила три награды по академической гребле на чемпионате Европы в Мюнхене.