Україна здобула «золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Чотирнадцятирічна гімнаста з Івано-Франківщини здобула «золото» чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед юніорів, який проходить у Німеччині. Про це інформує УНН з посиланням на Міністерство молоді та спорту України.
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14-річна гімнастка Анна Лащевська з Івано-Франківщини перемогла у вправах на колоді з оцінкою 13,200 бали.
Це перша золота медаль України на континентальній першості серед юніорів у цій дисципліні за 24 роки.
Змагання чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики серед юніорок проходили у межах Мультиспортивного Євро-2022 у Мюнхені.
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