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Украина завоевала «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров

Киев • УНН

 • 158727 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Четырнадцатилетняя гимнаста из Ивано-Франковской области получила «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров, который проходит в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.

Украина завоевала «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров

Детали

14-летняя гимнастка Анна Лащевская из Ивано-Франковской области победила в упражнениях на колоде с отметкой 13,200 балла.

Это первая золотая медаль Украины на континентальном первенстве среди юниоров в этой дисциплине за 24 года.

Соревнования чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниорок проходили в рамках Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене.

Напомним

Украина получила пятое "золото" чемпионата Европы-2022 в артистическом плавании.

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