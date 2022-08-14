Украина завоевала «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Четырнадцатилетняя гимнаста из Ивано-Франковской области получила «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров, который проходит в Германии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Украины.
Детали
14-летняя гимнастка Анна Лащевская из Ивано-Франковской области победила в упражнениях на колоде с отметкой 13,200 балла.
Это первая золотая медаль Украины на континентальном первенстве среди юниоров в этой дисциплине за 24 года.
Соревнования чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниорок проходили в рамках Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене.
Напомним
Украина получила пятое "золото" чемпионата Европы-2022 в артистическом плавании.