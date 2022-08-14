Украина завоевала «золото» чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниоров

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14-летняя гимнастка Анна Лащевская из Ивано-Франковской области победила в упражнениях на колоде с отметкой 13,200 балла.

Это первая золотая медаль Украины на континентальном первенстве среди юниоров в этой дисциплине за 24 года.

Соревнования чемпионата Европы по спортивной гимнастике среди юниорок проходили в рамках Мультиспортивного Евро-2022 в Мюнхене.

Напомним

Украина получила пятое "золото" чемпионата Европы-2022 в артистическом плавании.