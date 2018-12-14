Украина завоевала две медали на ЧМ по фехтованию среди военнослужащих во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по фехтованию среди военнослужащих во Франции. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
"В первый день соревнований работник ВС Украины Роман Свичкар завоевал - "золото", а прапорщик Игорь Рейзлин -"серебро", - сообщают в ведомстве.
Во Франции стартовал 46-й чемпионат мира по фехтованию среди военнослужащих под эгидой СИЗМ (Международный Совет военного спорта - ред.).
Участие в соревнованиях принимают около 170 спортсменов из 16 стран мира.
Напомним, молодежная сборная Украины получила вторую подряд победу на чемпионате мира (U-20) в Дивизионе IB.