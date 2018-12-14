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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина завоевала две медали на ЧМ по фехтованию среди военнослужащих во Франции

Киев • УНН

 • 8267 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. Украинские спортсмены завоевали две медали на чемпионате мира по фехтованию среди военнослужащих во Франции. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Украина завоевала две медали на ЧМ по фехтованию среди военнослужащих во Франции

"В первый день соревнований работник ВС Украины Роман Свичкар завоевал - "золото", а прапорщик Игорь Рейзлин -"серебро", - сообщают в ведомстве.

Во Франции стартовал 46-й чемпионат мира по фехтованию среди военнослужащих под эгидой СИЗМ (Международный Совет военного спорта - ред.).

Участие в соревнованиях принимают около 170 спортсменов из 16 стран мира.

Напомним, молодежная сборная Украины получила вторую подряд победу на чемпионате мира (U-20) в Дивизионе IB.

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