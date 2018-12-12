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Українська молодіжна збірна завоювала другу перемогу на ЧС з хокею

Київ • УНН

 • 8529 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. Молодіжна збірна України здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу (U-20) в Дивізіоні IB, який проходить у польському місті Тихи, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.

Українська молодіжна збірна завоювала другу перемогу на ЧС з хокею

Після перемоги над Японією (6:2), команда Олега Ігнатьєва в серії післяматчевих кидків здолала команду Італії.

У першому періоді італійці відкрили рахунок завдяки дальньому кидку Грегоріо Гіоса, який вразив ближній кут воріт Артура Оганджанян. Українці відігралися після перерви: Ігор Шевченко обікрав суперників в чужій зоні і потужним кидком у верхній кут прошив Давида Фадані.

Третій період, як і овертайм голів не приніс, хоча в додатковій п’ятихвилинці українці були набагато ближчими до перемоги, але Олександр Пересунько та Олександр Фірсов не реалізували свої виходи один на один з Фадані.

У серії післяматчевих кидків Оганджанян не пропускав, а українці реалізували дві свої спроби — відзначилися Фелікс Морозов і Олександр Пересунько.

Відзначимо, що Україна набрала 5 очок після 4-х турів і займає четверте місце в турнірній таблиці.

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