Українська молодіжна збірна завоювала другу перемогу на ЧС з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. Молодіжна збірна України здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу (U-20) в Дивізіоні IB, який проходить у польському місті Тихи, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу УХЛ.
Після перемоги над Японією (6:2), команда Олега Ігнатьєва в серії післяматчевих кидків здолала команду Італії.
У першому періоді італійці відкрили рахунок завдяки дальньому кидку Грегоріо Гіоса, який вразив ближній кут воріт Артура Оганджанян. Українці відігралися після перерви: Ігор Шевченко обікрав суперників в чужій зоні і потужним кидком у верхній кут прошив Давида Фадані.
Третій період, як і овертайм голів не приніс, хоча в додатковій п’ятихвилинці українці були набагато ближчими до перемоги, але Олександр Пересунько та Олександр Фірсов не реалізували свої виходи один на один з Фадані.
У серії післяматчевих кидків Оганджанян не пропускав, а українці реалізували дві свої спроби — відзначилися Фелікс Морозов і Олександр Пересунько.
Відзначимо, що Україна набрала 5 очок після 4-х турів і займає четверте місце в турнірній таблиці.