Украинская молодежная сборная завоевала вторую победу на ЧМ по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Молодежная сборная Украины одержала вторую подряд победу на чемпионате мира (U-20) в Дивизионе IB, который проходит в польском городе Тыхы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УХЛ.
После победы над Японией (6:2), команда Олега Игнатьева в серии послематчевых бросков одолела команду Италии.
В первом периоде итальянцы открыли счет благодаря дальнему броску Грегорио Гиоса, который поразил ближний угол ворот Артура Оганджанян. Украинцы отыгрались после перерыва Игорь Шевченко обокрал соперников в чужой зоне и мощным броском в верхний угол прошил Давида Фадани.
Третий период, как и овертайм голов не принес, хотя в дополнительной пятиминутке украинцы были гораздо ближе к победе, но Александр Пересунько и Александр Фирсов не реализовали свои выходы один на один с Фадани.
В серии послематчевых бросков Оганджанян не пропускал, а украинцы реализовали две свои попытки — отличились Феликс Морозов и Александр Пересунько.
Отметим, что Украина набрала 5 очков после 4-х туров и занимает четвертое место в турнирной таблице.