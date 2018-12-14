Україна завоювала дві медалі на ЧС з фехтування серед військовослужбовців у Франції
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Українські спортсмени завоювали дві медалі на чемпіонаті світу з фехтування серед військовослужбовців у Франції. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
"В перший день змагань працівник ЗС України Роман Свічкар завоював "золото", а прапорщик Ігор Рейзлін — "срібло", - повідомли у відомстві.
У Франції стартував 46-й чемпіонат світу з фехтування серед військовослужбовців під егідою СІЗМ (Міжнародна Рада військового спорту).
Участь у змаганнях беруть близько 170 спортсменів з 16 країн світу.
Нагадаємо, Молодіжна збірна України здобула другу поспіль перемогу на чемпіонаті світу (U-20) в Дивізіоні IB.