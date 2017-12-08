Украина позаимствует опыт Литвы в приобретении энергонезависимости - Порошенко

"Нам очень интересен опыт Литвы в контексте создания терминала сжиженного газа. Мы считаем, что это очень эффективный проект, который обеспечивает энергетическую независимость Литвы, и не только Литвы", - заявил П.Порошенко.

Как уточнил он, сегодня был подписан ряд соглашений, которые углубят сотрудничество между министерствами энергетики двух стран.

Напомним, Украина и Литва договорились о защите украинских заробитчан.