Украина позаимствует опыт Литвы в приобретении энергонезависимости - Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украине очень интересен опыт Литвы в контексте создания терминала сжиженного газа. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает УНН.
"Нам очень интересен опыт Литвы в контексте создания терминала сжиженного газа. Мы считаем, что это очень эффективный проект, который обеспечивает энергетическую независимость Литвы, и не только Литвы", - заявил П.Порошенко.
Как уточнил он, сегодня был подписан ряд соглашений, которые углубят сотрудничество между министерствами энергетики двух стран.
Напомним, Украина и Литва договорились о защите украинских заробитчан.