Украина позаимствует опыт Литвы в приобретении энергонезависимости - Порошенко

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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 9414 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 22382 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 100494 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 110193 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130756 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106576 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108191 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113227 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117425 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 123203 просмотра

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Украина позаимствует опыт Литвы в приобретении энергонезависимости - Порошенко

Украина позаимствует опыт Литвы в приобретении энергонезависимости - Порошенко

Киев  •  УНН

 • 10838 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Украине очень интересен опыт Литвы в контексте создания терминала сжиженного газа. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время совместного брифинга с президентом Литвы Далей Грибаускайте, передает УНН.

"Нам очень интересен опыт Литвы в контексте создания терминала сжиженного газа. Мы считаем, что это очень эффективный проект, который обеспечивает энергетическую независимость Литвы, и не только Литвы", - заявил П.Порошенко.

Как уточнил он, сегодня был подписан ряд соглашений, которые углубят сотрудничество между министерствами энергетики двух стран.

Напомним, Украина и Литва договорились о защите украинских заробитчан.

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