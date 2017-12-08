Україна запозичить досвід Литви у набутті енергонезалежності - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Україні дуже цікавий досвід Литви у контексті створення терміналу скрапленого газу. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час спільного брифінгу з президентом Литви Далею Грібаускайте, передає УНН.
“Нам дуже цікавий досвід Литви у контексті створення терміналу скрапленого газу. Ми вважаємо, що це дуже ефективний проект, який забезпечує енергетичну незалежність Литви, і не тільки Литви”, — заявив П.Порошенко.
Як уточнив він, сьогодні було підписано низку угод, які поглиблять співпрацю між міністерствами енергетики обох країн.
Нагадаємо, Україна і Литва домовилися про захист українських заробітчан.