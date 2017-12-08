Україна запозичить досвід Литви у набутті енергонезалежності - Порошенко

“Нам дуже цікавий досвід Литви у контексті створення терміналу скрапленого газу. Ми вважаємо, що це дуже ефективний проект, який забезпечує енергетичну незалежність Литви, і не тільки Литви”, — заявив П.Порошенко.

Як уточнив він, сьогодні було підписано низку угод, які поглиблять співпрацю між міністерствами енергетики обох країн.

Нагадаємо, Україна і Литва домовилися про захист українських заробітчан.