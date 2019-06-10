Украина заполнила свои ПХГ газом на 38%
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. Объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 8 июня увеличился до 11,966 млрд куб. м, передает УНН со ссылкой на данные АО "Укртрансгаз".
По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 75,43 млн куб. м газа.
Из ПХГ Украины газ в течение отчетных суток не отбирался.
При этом в данных за 8 июня указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии - 36,53 млн куб. м, из Венгрии - 14,84 млн куб. м, из Польши - 4,34 млн куб. м газа.
Так, украинские ПХГ на сегодня заполнены на 38%.
Добавим, на территории Украины без учета Крыма - 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.
Напомним, "Нафтогаз" предупредил об опасности недобора запасов газа на зиму из-за дивидендов.
Как сообщал УНН, с ноября 2018 года цена на газ для населения выросла на 23,5% - до 8550 грн за тыс. ууб. м. Правительство и "Нафтогаз" согласовали уменьшение цены на газ для населения с мая текущего года - до 8247 грн за тыс. куб. м.